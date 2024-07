Olimpiadi Quadarella quarta nei 1500 stile libero Ceccon fuori dalla finale per i 200 dorso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sfuma la medaglia per Simonaneialledi Parigi 2024. L’azzurra ha chiuso al quarto posto con il tempo di 15’44?05, cedendo negli ultimi 100 metri nel testa a testa con la tedesca Isabel Gose, bronzo in 15’41?16. L’oro è andato come da pronostico a Katie Ledecky, che ha dominato la gara trionfando in 15’30?02, argento alla francese Anastasiia Kirpichnikova (15’40?35). Delusione anche per Thomasin questa serata del nuoto alledi Parigi 2024. L’azzurro, fresco campione olimpico dei 100, è stato eliminato con il nono tempo nei 200ha nuotato in 1:56.59 arrivando quarto nella sua batteria. L'articoloneiper i 200proviene da Il Fatto Quotidiano.