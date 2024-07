Emanuela Orlandi e il mistero dei presunti indizi al Verano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Come un tormento infernale, in primo luogo per la sua famiglia, il caso irrisolto ditorna a fare capolino incessantemente nella cronaca italiana. Gli ultimi sviluppi sono incentrati sul cimitero dela Roma, dove sono stati scopertiche potrebbero avere a che fare con la vicenda della ragazza scomparsa, e mai più ritrovata, il 15 giugno 1983. Allo storico cimitero deldella Capitale sono stati rinvenuti 3 tre oggetti misteriosi vicino a una celebre statua di angelo: un barattolo di vernice verde, una chiave d’auto e una moneta da 500 lire. Questi oggetti, che sembrano contenere messaggi in codice, hanno attirato l’attenzione degli investigatori e degli giallisti. La scoperta è divenuta di pubblico dominio perché varie testate giornalistiche hanno pubblicato la notizia, tra cui Il Fatto Quotidiano e Corriere Roma.