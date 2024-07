Pan con tomate | storia della bruschetta spagnola nata nelle campagne della Catalogna

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Pane e pomodoro è la soluzione a ogni pasto estivo, specialmente nei paesi mediterranei. L’Italia ha fatto di questo abbinamento una vera cultura, e la Spagna non è da meno: re dei pasti frugali è il pan con, o pan amb tomaquet come si dice in, dove si narra sia nato, una versione ibericapanzanella romana, ovvero due fette di pane su cui viene strusciato un bel po’ di pomodoro maturo (talvolta sostituito consalsa di pomodoro). Olio, un pizzico di sale, magari un po’ d’aglio strofinato: pochi ingredienti per un grandissimo gusto. Pan con, la ricetta di recupero dei contadini Un abbinamento felice è quello con il classico jamon, che spesso viene aggiunto al goloso spuntino, ma in verità pane e pomodoro non ha bisogno di grandi arricchimenti. È perfetto così, nella sua semplicità.