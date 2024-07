La trattoria tra Lazio e Abruzzo dove si pranza come la domenica dalla nonna e si mangiano ravioli giganti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Tufo è un paesino di 344 abitanti in provincia dell’Aquila, arroccato tra i monti carseolani. Per arrivarci, la strada in macchina è piena di curve a zig zig che salgono in cima alla montagna. In breve, la percorre solo chi è di lì o chi ha una valida ragione per arrivarci. Da Rossella è uno, se non l’unico, ristorante del paesino abruzzese, eppure, è obbligatorio prenotare almeno una settima prima, altrimenti il posto non si trova (e non è perché lo spazio del locale sia ristretto): tanti vengono da Roma, altri dai paesini limitrofi o dalle coste della regione, perché conoscono Rossella da ormai 20 anni. La cucina è genuina e semplice, con primi piatti di pasta all’uovo, scamorze, formaggi di pecora e ovviamente, arrosticini. Ma vale il viaggio soprattutto per i suoi, pieni di ricotta e spinaci, da circa 500 grammi l’uno (e una porzione ne conta due).