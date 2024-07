Jenny Guardiano | Il vero motivo per cui ho perdonato Tony

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 30 luglio 2024) A dispetto di quello che molti pensavano, alla finehaRenda e i due sono usciti insieme da Temptation Island. Un mese dopo la fine delle registrazioni la ragazza si è detta soddisfatta dei cambiamenti del suo compagno, che prima invece non le permetteva di vestire come voleva o uscire con le amiche: “Devo dire che le cose sono cambiate rispetto a prima. Lui ora tiene a freno la sua gelosia e io sono più libera. Adesso mi vesto come voglio, esco e mi diverto. Posso mettere cose scollate e lui non mi limita. Certe volte sparisce e dice che lo fa per lasciarmi la mia libertà. Adesso sono contenta ed è quello che desideravo. Sono anche uscita con Martina e insieme siamo andate in un locale“.: “Come mai ho deciso di tornare con il mio ragazzo”.