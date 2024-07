Gigantesco incendio in California arrestato un uomo Così è partito l’inferno Già bruciati 373mila acri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 luglio 2024 – L’boschivo più grande dell’anno sta bruciando il nord delladal 24 luglio e non accenna a fermarsi. Si tratta del sesto rogo più grande di sempre per lo Stato americano e ha già bruciato più di 373.000(circa 1500 chilometri quadrati). Un’area più grande dell’intera città di Los Angeles. Al momento, secondo il Dipartimento Forestale e Antincedio della(Cal Fire), il suo contenimento è solo al 14%. AGUANGA,- JULY 29: Stairs are all that remain from a destroyed trailer home during the Nixon Fire with evacuation orders in the area on July 29, 2024 near Aguanga,. The wildfire in Riverside County has scorched 3,700 acres thus far. 726,000 acres have burned inso far this year- more than five times the average for this point in the summer.