Come sarà l’architettura finanziaria per supportare l’attuazione del Piano Mattei

(Di martedì 30 luglio 2024) È prontaperdelper l’Africa, con la possibilità di cementare la partnership strategica con la Banca Africana di Sviluppo. Da Cdp e Afdb ecco il fondo da 400 milioni di euro in cinque anni per la crescita del settore privato africano, attraverso la piattaforma Growth and Resilience platform for Africa (GRAf). Uno strumento che permetterà la concretizzazione di una serie iniziative mirate, al fine di stimolare lo scambio di informazioni tra tutti i soggetti presenti sul territorio e, così facendo, gettare le basi per creare nuove opportunità di investimento congiunte.