House of the Dragon 2×08 | il trailer del finale della seconda stagione

(Di lunedì 29 luglio 2024)of the: ildelDopo l’emozionante episodio 7 diof the2 in cui abbiamo assistito alla Semina, Max ha diffuso in rete ildell’episodio 8,didiof the2. Ildiof theanticipa un’altra grande battaglia. Dopo la morte di Luke durante ilprima, laha visto i Neri e i Verdi marciare sempre più vicini alla guerra, a partire dal sanguinoso evento che ha coinvolto Blood and Cheese e dal duello dei gemelli Cargyll. La guerra totale è finalmente arrivata con la Battaglia di Riposo del Corvo, che ha portato alla morte di Rhaenys e del suo drago Meleys.