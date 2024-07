ASCOLTI TV 28 LUGLIO 2024 | L’ORO DI MARTINENGHI INFIAMMA LE OLIMPIADI 222% REGGE SEGRETI DI FAMIGLIA 133% MINA SETTEMBRE 116% SFACELO TILT 5% TUTTI I DATI DI RAI2 E RAISPORT

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 29 luglio 2024)TV 28• Domenica • Gruppi R A I24H – 3407 44.87PT – 6784 46.66 M E D I A S E T24H – 2204 29.02PT – 4303 29.60 Check Up: Il Meglio – x Tg1 – x Uno Mattina Weekly – 710 14.51 Vista Mare – x A Sua Immagine – 1085 14.21 Santa Messa – 1178 16.34 Angelus – 1704 18.77 Linea Verde Estate – 1704 16.43 + 2153 18.11 Tg1 – x Domenica In: Il Meglio – 1033 9.18 Una Voce per Padre Pio – 886 8.41 Una Voce per Padre Pio – v. netto Reazione a Catena – 1776 15.88 Reazione a Catena – 2504 20.22 Tg1 – x TecheTecheTè – 2100 14.332 – 1529 11.60 (1542 10.64 + 1516 12.69) Speciale Tg1 – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x I Grandi Misteri della Bibbia – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde (R) – 1462 14.36 Tg5 – x L’Arca di Noè: Il Meglio – 1866 14.79 Beautiful – 1646 14.