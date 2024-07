Schegge di paura | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 28 luglio 2024)di: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Questa sera, domenica 28 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadidel 1996 diretto da Gregory Hoblit. La sceneggiatura è liberamente basata sul romanzo giallo di William Diehl Primal Fear. L’interpretazione di Edward Norton in questogli valse la candidatura ai Premi Oscar 1997 come miglior attore non protagonista, poi andato a Cuba Gooding Jr. per Jerry Maguire. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il brillante avvocato penalista Martin Vail decide di difendere il diciannovenne chierichetto balbuziente Aaron Stampler, sul quale pende la tremenda accusa di avere ucciso con settantotto coltellate l’arcivescovo di Chicago Richard Rushman.