Olimpiadi Parigi 2024 al via Cerimonia di Apertura in Diretta Discovery+ Eurosport Rai 2

(Di venerdì 26 luglio 2024) Mancano poche ore alla grande festa delladidei Giochi Olimpici diche per la prima volta nella storia si terrà fuori da uno stadio. L'appuntamento è per venerdì 26 luglio insued1 a partire dalle 19:30 con il commento di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, affiancati dall’ex schermitrice Margherita Granbassi.La sfilata dei 10.500 atleti si svolgerà sulla Senna, grazie all’utilizzo di circa 100 barche che, partendo dal Pont d’Austerlitz, accanto al Jardin des Plantes, seguiranno il percorso del fiume per sei chilometri. Il punto di arrivo sarà davanti al Trocadéro, nei pressi della Torre Eiffel, dove si svolgeranno gli spettacoli finali.