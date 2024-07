La donna del lago intervista a Natalie Portman | tra poesia e rabbia

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Lati può proteggere, ti può dare una spinta: è un'emozione importantissima":e Moses Ingram, splendide protagoniste di Ladel, serie AppeTV+ diretta da Alma Har'el. Ladelè una perla da scoprire: non avete mai visto niente di simile in televisione. Non tanto per la trama, ma per la resa visiva. Su carta si tratta di un thriller, quasi un true crime, visto che il romanzo da cui prende ispirazione, Lady in the lake di Laura Lippman, rielabora fatti realmente accaduti. La regista e showrunner Alma Har'el ha infatti trasformato la ricerca della verità di una, la casalinga Maddie Schwartz, in una ricerca del senso della vita, fatto di sogni, allucinazioni e numeri musicali bellissimi. Nel ruolo della protagonista c'è l'attrice premio