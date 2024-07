Bioshock che succede? Il budget del film in arrivo è stato ridotto drasticamente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) L'adattamento cinematografico del celebre videogame è ancora in lavorazione ma ila quanto pare è cambiato L'adattamento cinematografico di Netflix del videogiocoa cui sta lavorando il regista Francis Lawrence è ancora in lavorazione, ma a quanto pare è"riconfigurato" per risultare un"più personale" con un, secondo quanto rivelato dal produttore Roy Lee (The Lego Movie) durante un panel al San Diego Comic-Con. L'adattamento èannunciato per la prima volta nel febbraio 2022 come una partnership tra Netflix e i produttori del gioco 2K e Take-Two Interactive. Il primo gioco di, uscito nel 2007, è ambientato in una vasta città sottomarina chiamata Rapture, creata con il desiderio di