A Villalunga torna il raduno dem con lo sguardo alle regionali

(Di venerdì 26 luglio 2024) Da domani fino a domenica 11 agostola Festa di: tutto è pronto al Parco Secchia per il via all’edizione 2024 della ’Festa de l’Unità del Pd di Casalgrande’, che si svolge grazie al contributo di oltre 650 volontari dei circoli dei comuni del distretto ceramico, meta dal 2000 di migliaia di cittadini che lo hanno fatto diventare un appuntamento tra i più partecipati dell’estate reggiana. "E’ un onore e un piacere – dichiara il neosegretario di circolo Matteo Balestrazzi – poter rappresentare questa straordinaria comunità. I volontari, storici e giovanissimi insieme, sono per noi un esempio di dedizione e passione per il sostegno che danno al nostro partito".