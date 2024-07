Università Toscana Bando Dsu per le borse studio 24 25 | crescono soglie Isee e importi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 25 luglio 2024) Per il secondo anno consecutivopiù alte epiù “pesanti” adeguate all’inflazione. Un ampliamento della platea di beneficiarie e beneficiari stimato di circa 1700 studentesse e studenti, che si aggiungeranno ai 14983 borsiste e borsisti nell’anno accademico appena trascorso. Con queste principali novità è on line il nuovodell’Azienda Regionale per il Diritto alloUniversitario che garantiscedie posti alloggio per il 2024/2025. Il– promosso nell’ambito di GiovaniSì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani – recepisce gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale. Resterà aperto fino al prossimo 6 settembre. La soglia, l’indicatore della situazione economica equivalente, passa a 27mila euro (da 25mila). Cresce a 60mila anche l’Ispe, l’indicatore della situazione patrimoniale (da 57.187,53).