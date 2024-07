Paralimpiadi 2024 primato italiano | mai così tanti atleti azzurri qualificati Tra campioni ed esordienti chi ci sarà a Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Italia alle prossimeè già una squadra da record. E lo è ancor prima che inizino i Giochi Paralimpici Estivi che si terranno adal 28 agosto all’8 settembre. Come mai? Per la prima volta la delegazione italiana parteciperà a questi 12 giorni di imprese sportive con la bellezza di 140 tra atlete (69) e(71) suddivisi in ben 17 discipline differenti con un’età media di 33 anni. Quasi uno su tre dei partecipantiun esordiente alle, in tutto 53, e questo aspetto potrebbe regalarci dei risultati imprevisti. La sportiva italiana più giovane presente aè Giuliana Chiara Filippi (ca) nata nel 2005.