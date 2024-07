Lo chiamavano Bulldozer | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lo: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Lodel 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da Michele Lupo con protagonista Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Tramaè un ex giocatore di football americano ritiratosi improvvisamente e datosi alla vita errabonda in barca. Costretto a fermarsi nel porto di Livorno per un danno al motore, speronato da un sommergibile, incontra i militari del sergente Kempfer nella vicina base USA di Camp Darby (chiamato nelCamp Durban) dediti al bullismo con i giovani locali. I contendenti non perdono occasione per affrontarsi tra risse e scherzacci.