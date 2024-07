Dalla liquirizia ai confetti | ecco i musei dedicati al cibo da visitare in Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Noini siamo così fortunati da averedi ogni tipo. Ilnon fa eccezione, anzi: sono tante le realtà dedicate al mondo della gastronomia, a cominciare dai tantidell’olio e del vino sparsi in tutta la Penisola.una raccolta dei più caratteristici, per una gita fuoriporta diversa e all’insegna del buon gusto. InialMuseo dellaGiorgio Amarelli La storia dellainè legata a doppio filo a quella di Amarelli, azienda produttrice che nel museo mette in mostra incisioni, documenti, libri, foto d’epoca, attrezzi agricoli e altre testimonianze della vita della famiglia che ormai da anni è sinonimo diine nel mondo. Qui si possono scoprire i passaggi di lavorazione del prodotto e tutti i pezzi industriali del passato usati per la produzione. Visite guidate inno e in altre lingue.