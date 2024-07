Da Lubiana | Non vendiamo Elsnik Ma il Pisa tratta ancora e rilancia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Colpi di scena, dichiarazioni bollenti etive sempre più serrate. Il calciomercato del, tra Italia ed estero, anche se povero di ufficialità, è ricco di interessamenti. Ci sono però buone e cattive notizie. La peggiore è la dichiarazione del presidente dell’Olimpiain merito allativa per Timi Max, il centrocampista 26 titolare della nazionale. "Non venderò Timi Max Elšnik. Il nostro obiettivo è giocare di nuovo nella fase a gironi della Conference League - dichiara Adam Delijus, presidente della squadra della capitale -. Ho negoziato con i dirigenti delesprimendo questa volontà. Non ho parlato con nessun altro personalmente a parte loro". Queste dichiarazioni però, per quanto apparentemente negative, vanno analizzate.infatti va in scadenza il 30 giugno 2025 e, se non sarà ceduto adesso, andrà via a parametro zero.