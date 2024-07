Richiamato dal mercato gorgonzola Dop per rischio listeria | i lotti e a cosa fare attenzione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) I consumatori italiani devono prestarea un nuovo richiamo daldisposto dal ministero della Salute nei confronti di un lotto specificopiccante Dop. Il prodotto, più nello specifico, presenta rischi per la salute umana in quanto viene sospettata la presenza dimonocytogenes al suo interno. Per permettere ai cittadini di riconoscere il prodotto ed evitare di consumarlo, il dicastero di riferimento ha fornito tutte le informazioni necessarie inerenti il codice, la marca, il produttore.dalDop Ilpiccante Dopdalperviene venduto ai consumatori con il marchio Auricchio e Colombo in forme intere di diversi formati: da 1/8, 1/16 e 200 grammi.