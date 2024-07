Olimpiadi estive tutte le medaglie vinte dall’Italia prima di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) La trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici estivi è alle porte: venerdì 26 luglio andrà in scena la Cerimonia d’Apertura delledicon relativa accensione del braciere olimpico. Più di due settimane di emozioni, gioie e dolori per i tanti atleti in gara. L’Italia si presenta con una spedizione da record: sono infatti ben 403 gli azzurri presenti ai Giochi. L’obiettivo è sotto gli occhi di tutti, ovvero migliorare la già straordinaria Olimpiade di Tokyo, quando tre anni fa furono ben 40 leconquistate. In totale sono 618 i podi raggiunti dai nostri rappresentanti nel corso della storia. Settima posizione all-time con 217 ori, 188 argenti e 213 bronzi. Ma andiamo a vedere come sono andatele edizioni fin qui disputate.LEITALIANE ALLEATENE 1896 – 01900 – 5 (3 ORI, 2 ARGENTI) – 8^Posizione nelreST.