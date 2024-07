Pattinaggio artistico a rotelle | Kuk seconda dopo lo short nell’iniline agli Europei 2024 Gara aperta in campo maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Sono cominciati oggi in quel di Fafe (Portogallo) i Campionatidi, rassegna in scena fino al prossimo mercoledì 31 luglio. Nella giornata inaugurale, contrassegnata per ciò che concerne la massima categoria dalla specialità inline, gli azzurri si sono ben difesi, conquistando importanti posizioni in top 3. Nel corto Senior femminile Metka Kuk si è infatti piazzata al secondo posto, cedendo il passo soltanto a Paula Romaguera Perez, distante sei punti. La pattinatrice nello specifico ha proposto come primo elemento un triplo salchow (sottoruotato), per poi passare in rassegna un doppio axel e la combinazione doppio flip/doppio toeloop/doppio toeloop. Seppur perdendo quota nella trottola combinata, viziata da due chiamate no level nella posizione bassa, Kuk ha ottenuto 40.08 (21.49, 18.