Larissa Iapichino sul podio in Diamond League Mihambo insuperabile indicazioni verso le Olimpiadi

(Di sabato 20 luglio 2024)ha concluso al terzo posto la gara di salto in lungo valida per la decima tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. La toscana ha perso la sua imbattibilità nella kermesse dopo aver collezionato quattro sigilli consecutivi (tre lo scorso anno, uno otto giorni fa a Monaco), pur confermandosi sule traendo delle interessantiin vista delle ormai imminentidi Parigi 2024, dove punta a essere nella lotta per le medaglie. La fresca vice campionessa europea ha trovato l’acme del pomeriggio a Londra (Gran Bretagna) in occasione del terzo tentativo, quando è atterrata a 6.70 metri (0,2 m/s di vento contrario). In precedenza un 6.63 e un 6.43, a seguire un 6.68, un 6.55 e un 6.64.