I troll social hanno portato a spasso l’informazione mondiale | il caso Mark Violets

(Di sabato 20 luglio 2024) Un post pubblicato da uno degli account che fanno parte di quell’ecosistema chiamato “Twitter Calcio” ha fatto scoppiare uninternazionale, con condivisioni, articoli e servizi del telegiornale che non sono stati in grado di distinguere la verità da un(seppure di pessimo gusto). Per ore, infatti, moltissime persone di tutto il mondocreduto che l’uomo che ha sparato a Donald Trump durante il suo comizio a Butler (in Pennsylvania) rispondesse al nome di. In realtà, tutto era nato con una “fake news” inventata da un utente italiano che aveva tradotto il nome e pubblicato la foto del giornalista – esperto del mondo romanista – Marco Violi (già noto per il cosiddetto Violination)., ie l’attentato a Trump Quella bufala/è stata ripresa da centinaia di account verificati (spunte blu) su X, trasformando l’irreale in reale.