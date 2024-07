Atletica Meeting Vicenza | Derkach e Molinarolo segnali positivi in vista di Parigi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Nell’ultimo test agonistico prima dell’Olimpiade diarrivano buonidalle azzurre impegnate alBrazzale di. Nel triplo successo per Dariya(Aerounatica) che vola a 14,09 a soli dieci centimetri dal personale. Battuta l’idolo di casa Ottavia Cestonaro (Carabinieri) che non va oltre la misura di 13,59. Nell’asta, si ferma a 4,60 Elisa(Fiamme Oro) dopo aver rischiato di uscire a 4,45, superato al terzo tentativo. Niente da fare a 4,70 e per due volte con l’asticella a 4,74 per il record italiano. Partirà alla volta dianche Daisy Osakue (Fiamme Gialle), che avince nel disco e sfiora i 60 metri (59,94). Forfait la campionessa europea del martello Sara Fantini (Carabinieri), successo per l’australiana Stephanie Ratcliffe che vince con 70,67 davanti all’oro mondiale U20 Rachele Mori (Fiamme Gialle, 67,97).