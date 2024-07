Il genere umano è un esperimento genetico alieno | la teoria della responsabile dell’Agenzia Spaziale Italiana sugli Ufo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ilè un? Complice il caldo eccessivo, e il sempiterno desiderio di dare risposta ai dubbi dell’esistenza, è prepotentemente diventato uno dei link più cliccati e ricondivisi sui social quello in cui Barbara Negri,‘Unità e Esplorazione e Osservazione dell’Universo’(ASI), ipotizza l’idea che l’uomo sia undi “vita forming” extraterrestre. Intendiamoci, la Negri la butta lì in chiave speculativa e dialettica, senza estremismi concettuali e fervori apocalittici. Le paroleNegri risalgono ad una puntatatrasmissione televisiva ‘C’è Spazio’, andata in onda in diretta su ‘Tv2000’ il giorno 23 marzo 2017, dal titolo ‘Primo Contatto’.