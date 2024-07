Baseball | il Giappone vince la Haarlem Week 2024 Battuti gli USA in finale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si è chiusa laper ile a portarla a casa è il. Netta la vittoria della compagine nipponica sugli Stati Uniti rappresentati dalla selezione del meglio della NJCAA. Un 10-4, quello degli asiatici, maturato soprattutto in un solo inning, il sesto, capace di cambiare totalmente le carte in tavola. In verità, ilinizia anche bene per conto suo, con un singolo da due punti di Kojima e una volata di sacrificio di Yanagidate che vanno a dare al Paese del Sol Levante il 3-0. Reazione immediata degli USA nel secondo inning, con singolo di Bullen e scelta difensivase che porta a segno Goldbeck: 3-2. Il 3-4 giunge nella quinta ripresa, con un potente fuoricampo a sinistra di Munroe. Tutto cambia, però, nel sesto inning.