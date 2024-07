Abbiamo solo giocatori forti | l’annuncio di Thiago Motta frena l’entusiasmo in casa Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 18 luglio 2024) InJuventus è il giorno della presentazione di. Le parole dell’allenatore su un obiettivo di mercato del. La nuova stagione è sempre più vicina, e le diverse compagini stanno lavorando proprio in quella direzione. Oggi, è andata in scena la presentazione ufficiale dicome nuovo allenatore della Juventus. L’ex Bologna è molto concentrato sulla nuova avventura e ancor più sui calciatori a parer suo “incedibili”. Tra questi, non dovrebbe rientrare Federico Chiesa, ormai sempre più ai margini del progetto. L’esterno bianconero ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2025, con l’accordo per il rinnovo che non è mai arrivato. Da qui, nasce infatti la volontà di cercare una nuova sistemazione al giocatore.