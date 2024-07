Sacchi | Differenze tra Usa 94 e il 2006? Il rigore sbagliato da Baggio Ma Aldo Serena non ci sta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Arrigoa La Gazzetta dello Sport. L’ex CT della Nazionale ha infatti ricordato così la finale persa contro il Brasile a 30 anni di distanza dal Mondiale ’94: “Robertova sul dischetto, calcia alle stelle, il Brasile vince il Mondiale e la mia Italia deve accontentarsi del secondo posto“. L’ex allenatore del Milan poi aggiunge sempre su quel mondiale, a suo parere troppo poco riconosciuto e considerato per il risultato ottenuto: “Il fatto è che alla finale con il Brasile ci arrivammo in condizioni difficili. Fisicamente eravamo cotti, i giocatori non avevano più muscoli nelle gambe. Nei giorni precedenti non ci allenammo. Tutta colpa della prima parte del torneo giocata sulla costa est degli Stati Uniti.