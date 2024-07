Prima apparizione pubblica di Kate Middleton dopo cancro ha fatto dire a tutti la stessa cosa

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 17 luglio 2024)è stata assente per gran parte dell’anno, il che ha suscitato grande preoccupazione tra la gente. La gente è rimasta scioccata quando la Principessa del Galles ha rivelato il motivo della sua assenza. Ora sembra che abbia deciso di tornare, ma la gente ha notato un dettaglio importante che ha ancora suscitato domande. Domenica, il Principe William era con il figlio Principe George a guardare la finale degli Europei a Berlino, in Germania. Contemporaneamente, la principessae la principessa Charlotte erano a Londra per la finale di Wimbledon. La 42enne è stata vista parlare con il figlio insieme al presidente della UEFA Aleksander Ceferin e a Felipe VI, il re di Spagna. A un certo punto, si è visto William chinarsi all’altezza di George per discutere di un momento della partita, che l’Inghilterra ha perso per 2-1.