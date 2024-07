Martina Colombari racconta il difficile rapporto col figlio Achille Costacurta | ecco cosa ha rivelato

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Ultimamente il nome deldi, è finito spesso agli onori di cronaca:è successo? Il ragazzo attualmente risulta indagato dalla Polizia Postale per via di particolari contenuti condivisi su Instagram:, infatti, ha dapprima insultato sua madre via social, poi ha pubblicato delle foto davvero inquietanti. In una lo si vede brandire in mano mazzette di soldi, nell’altra bustine contenuti presumibilmente cocaina. Fonte: Instagram Fonte: Instagram A quanto pare, non è la prima volta chesubisce indagini e perquisizioni, anche se le prime – a detta di mamma– sono arrivate proprio dall’ex Miss Italia e da suo marito Billy. In un’intervista del 2019, la showgirl aveva dichiarato quanto segue: “Perquisisco mio, certo.