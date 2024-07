Il fenomeno K-Pop dei Seventeen al cinema dal 21 al 25 agosto

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 16 luglio 2024) MILANO – IlK-Pop deiè pronto a conquistare ancora una volta i fan di tutto il mondo con un evento speciale pensato appositamente per le saletografiche. L’appuntamento è da mercoledì 21a domenica 25, quando il loro storico concerto al Seoul World Cup Stadium arriverà sul grande schermo grazie alTOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TOS. Questa esperienzatografica cattura tutta l’energia del tour dei: gli spettatori assisteranno all’esibizione completa dei tredici membri, alla prima di “MAESTRO”, alle performance uniche di “Spell”, “LALALI” e “Cheers to youth”. I biglietti saranno in prevendita a partire dalle ore 15 di martedì 23 luglio (elenco sale su www.svtfollowagaintos.com e su nexostudios.it).