Calendario Europei atletica U18 2024 | programma orari tv streaming

(Di martedì 16 luglio 2024) Ultimi giorni di attesa in vista dei CampionatiUnder 18 dileggera, ina Banska Bystrica (Slovacchia) da giovedì 18 a domenica 21 luglio. Poco prima dei Giochi Olimpici di Parigi si accendono i riflettori sugli allievi più interessanti del Vecchio Continente, con la prospettiva di poter provare a raggiungere il contesto olimpico da protagonisti in quel di Los Angeles 2028. L’Italia si presenta alla manifestazione giovanile con 69 atleti (36 uomini e 33 donne), tutti nati nel 2007 e 2008. In questa lunga lista di convocati spiccano alcuni nomi già capaci di mettere in mostra delle qualità notevoli come Daniele Inzoli nel salto in lungo, la primatista tricolore U20 dei 200 metri Elisa Valensin e Diego Nappi, reduce da un sensazionale 20.