Meloni in visita a Bagnoli | Capisco le proteste ma siamo qui per dimostrare che le cose sono cambiate

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Voglio dire ai cittadini che fuori manifestano, credo siano dei centri sociali e che parlano di passerelle, che liperché qui molte promessestate tradite, ma voglio anche dire di darci la possibilità diche le". Lo ha detto la premier Giorgiain, quartiere di Napoli, per la firma del Protocollo d'Intesa per il rilancio della storica area industriale napoletana. "Stamattina accade qualcosa di molto importante per Napoli, la Campania e per il Sud nel suo complesso", ha dettonel suo intervento. "Oggi le istituzioni, lo Statoe decidono di mettere la faccia su un problema annoso. Penso che la vera politica debba sfidare se stessa sugli obiettivi politici, non su quelli facili.