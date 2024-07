Giorgia Meloni a Napoli per l’accordo su Bagnoli Le contestazioni | Promesse non rispettate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Si prevede una giornata calda a, non solo per il clima, ma anche per le proteste contro, attesa aper la firma dell'accordo sul futuro dell'area ex Italsider, assieme al sindaco Gaetano Manfredi. “Prima Renzi poi, nessuna passerella sui nostri territori”, recita uno degli striscioni per strada. I manifestanti partiti in corteo sono già un centinaio: tra di loro i militanti di diversi movimenti studenteschi e gli attivisti appartenenti al gruppo disoccupati ‘7 novembre’. Sono stati poi fermati su via Diocleziano, a pochi metri della porta del parco di, dove si terrà l’incontro. I manifestanti: “Per anninon” L’area ex Italsider Manfredi: “Buono il recupero dell’area” I manifestanti: “Per anninon mantenute” A scatenare la rabbia dei presenti è la delusione verso il governo, e non solo: “Non facciamo distinzioni tra destra e sinistra – fa sapere un attivista – Ogni governo risponde agli interessi del capitale: più spese militari, l'altro giornoha speso 7 miliardi per i cacciabombardieri, meno per le spese sociali.