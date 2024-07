Aeroporto Salerno il taxi costa più del volo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto50 euro andare inda Piazza della concordia ao dalla Stazione ferroviaria all’d’Amalfi, situato tra Pontecagnano e Bellizzi. Una decina di chilometri che si pagano cari. La conferma dalla ricevuta che un passeggero che ha dovuto utilizzare il servizio di trasporto, ha fatto arrivare all’attenzione del sindaco di, mostrando risentimento per la tariffa ritenuta eccessiva. Molti passeggeri in arrivo o partenza dall’dipagano di meno per ilche per il. Eppure la tariffa è frutto di un protocollo d’intesa che ha portato ad uniformare le tariffe e tra i tre comuni coinvolti a servizio dello scalo. Oggi sulla questione è intervenuto anche il sindaco diVincenzo Napoli che si è impegnato a portare all’attenzione sovra comunale la questione, riferendo e cercando un’intesa con il presidente della provincia diFranco Alfieri.