Trump è già alla Casa Bianca Scrive Arditti

(Di domenica 14 luglio 2024) Donaldesce clamorosamente rafforzato dall’attentato e si avvia quindi ad un secondo mandato, complice anche l’insostenibile debolezza del Presidente uscente Biden (ma io non mi stupirei affatto di un cambio in corsa sul versante democratico). Cosa dobbiamo aspettarci dunque dal suo secondo mandato presidenziale? E, ancora, esso rappresenta quella potenziale tragedia che molti osservatori “liberal” descrivono? Comincio da quest’ultimo punto dicendo che non credo affattobontà di quest’ultima impostazione. Non mi è piaciuto per niente ildi Capitol Hill, non ho mai amato la sua tendenzarissa perenne, non ne appoggio lo stile da bullo. Ma non per questo lo ritengo inaccettabile sul piano politico democratico.