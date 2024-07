Il mondo racconta l’impresa di Jasmine Paolini E Meloni batte le mani | Hai acceso i cuori degli italiani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Lucca, 14 luglio 2024 – “Orgogliosi di. Prima tennista italiana a raggiungere la finale del prestigioso torneo di Wimbledon. Nonostante la sconfitta hai, riuscendo a trasmettere grinta e passione a tutti noi che ti abbiamo sostenuta". Giorgianon ha esitato un attimo a congratularsi con, tennista di Bagni di Lucca sconfitta in finale a Wimbledon, per la grande prova messa in campo dalla giocatrice. Nonostante il secondo posto, il suo sorriso e la sua energia hanno contagiato tutti, a partire proprio dal pubblico presente nel campo di tennis più famoso del. Il “Centrale“ di Wimbledon, ricolmo di ex tennisti e superstar del calibro di Tom Cruise, ha patteggiato per la giocatrice italiana fin dal primo momento.