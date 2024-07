Cos’è lo stile Mid Century e come ricreare l’atmosfera anni ’50 a casa tua

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 14 luglio 2024) Le migliori tendenze di arredamento spesso ripescano a piene mani dal passato, riportando in voga elementi, materiali e colori che sembravano ormai lontanissimi da noi. È il caso delloMid, che ora torna ad essere di gran moda tra gli interior designer, soprattutto per impreziosire un ambiente luminoso e arioso in un contesto votato all’arredamento più classico. Scopriamo com’è possibile’50, mescolando le geometrie e le texture migliori per tornare indietro nel tempo.loMidNato dopo la fine del secondo dopoguerra, loMidsi è rapidamente diffuso in tutta Italia a cavallo tra gli’40 e ’60, in un periodo di boom economico e di esigenza di rinnovare (anche) i propri spazi abitativi.