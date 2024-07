XV Domenica del tempo ordinario Commento al Vangelo secondo Marco 67-13

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 13 luglio 2024) “In quel, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti impuri”. L’esperienza dolorosa fatta nella sua patria non ferma Gesù, anzi gli dà uno stimolo in più per continuare, come ci ricorda il brano evangelico discorsa che si concludeva con questa indicazione: “Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando”. In questa, quindicesima del, Gesù coinvolge direttamente i dodici affinché possano collaborare all’annuncio e all’evangelizzazione. La nota importante che l’evangelista ci dà è indicata proprio all’inizio del brano: “chiamò a sé i Dodici”. La missione di evangelizzare non è frutto della libera iniziativa cristiana ma la risposta alla chiamata di Gesù.