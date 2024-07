Si rinnova la sfida infinita C’è Borzanese-Cervarezza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Silafra, avversarie nella fase finale anche del 72° Torneo della Montagna. Stasera (ore 21) sul neutro di Gatta si preannuncia un quarto di finale tirato e spettacolare, mentre gli ultimi due confronti si erano presentanti in semifinale: epica quella dell’anno scorso a Carpineti con hurrà in rimonta (3-2) nei supplementari dei futuri campioni del; nel 2022, invece, a Baiso s’impose lacol medesimo score. I pedecollinari del trainer Andrea Ghizzoni dovrebbero mantenere la stessa rosa che domenica ha eliminato nel girone di qualificazione il Gatta, con l’unico ballottaggio fra il regista Cavazzoli che ha scontato la squalifica e il tre-quartista Pampaloni (Terre di Castelli); out il mediano locale Margini squalificato, mentre si farà di tutto per far rientrare dalle ferie il duo Duci-Vacondio.