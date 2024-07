Lindstrom all’Everton la trattativa con il Napoli è partita Romano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2024) Si è parlato a lungo dei nuovi acquisti del. La società deve però effettuare anche delle cessioni e tra i calciatori pronti a partire ci sarebbe. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizioavrebbe attirato l’attenzione dell’Everton.scrive su X: “Esclusiva: l’Everton ha avviato unacon ilper ingaggiare Jesper Lindstrøm, l’ala è il prossimo obiettivo principale.in corso, ilè aperto alla cessione di Jasper in caso di buona proposta, l’Everton ci sta lavorando“. EXCLUSIVE: Everton have opened talks withto sign Jesper Lindstrøm as winger is next top target. Negotiations underway,are open to selling Jasper in case of good proposal, #EFC on it.