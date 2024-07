L?v?t?s | ad Amalfi in mostra cinque opere di Andrea Roggi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: 11 minutiL’esposizione en plein air in programma dal 18 luglio al 31 ottobre 2024 fonde reale e trascendente: dall’incanto dei luoghi a quello delle monumentaliin bronzo. Con le sculture del maestro, installate inluoghi della Città, il viaggiatore si riappropria dello spazio, del tempo, della luce riscoprendo le “Radici della Rinascita”. Corpi, come tronchi d’amore. E poi radici e rami. Che si intrecciano proiettandosi verso l’alto quasi a graffiare il cielo. Sono ledi, scultore di straordinaria sensibilità artistica, la cui manualità forgia il bronzo regalando creazioni di straordinaria naturalezza. Saranno allestite ad, inpunti panoramici della città, nell’ambito di una personale a cielo aperto in cui per tre mesi (dal 18 luglio al 31 ottobre 2024) la creatività dell’artista e il suo genio –si è riappropriato di materiali e di tecniche antichi quali il bronzo e il travertino e la fusione a cera persa – saranno proiettati nei vari continenti attraverso occhi elettronici e profili social delle migliaia di vacanzieri che affollano la Città.