Eugenio Grimaldi chi è il nuovo presunto flirt di Francesca Chillemi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 13 luglio 2024), ex Miss Italia e protagonista della serie tv Viola come il mare, è al centro del gossip per una presunta relazione con. Ma chi è l’uomo che avrebbe conquistato il cuore dell’attrice siciliana? Chi è: un imprenditore rampollo deiha 38 anni ed è un noto imprenditore napoletano. Laureato in Economia e Commercio all’Università Federico II, ricopre il ruolo di Executive Manager nelGroup, azienda di famiglia fondata nel 1947 e che si occupa del trasporto marittimo. La sua carriera lo porta a viaggiare frequentemente intorno al Mar Mediterraneo, tra Grecia, Malta e Spagna, supervisionando una flotta di ben 150 navi. Vita privata e passioni Contrariamente al ruolo che ricopre,non è tanto appassionato di qualcosa che ha a che fare con gli sport d’acqua, ma nutre un grande entusiasmo per l’equitazione, ereditato dal padre.