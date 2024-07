Alessandro Bovolenta Olimpiadi Parigi 2024 volley | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)può essere la grande rivelazioni delle: sulla carta parte come riserva di Yuri Romanò, ma il giovane opposto ha tutte le carte in regola per ritargliarsi degli spazi e per provare a incidere subentrando dalla panchina. Il bomber è alla sua prima apparizione ai Giochi, ha più volte dimostrato di avere dell’ottimo potenziale e può togliersi delle soddisfazioni. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Roma, 27 maggio 2004 Sport e discipina:Quando gareggia: 26 luglio (Italia-Brasile), 30 luglio (Italia-Egitto), 3 agosto (Italia-Polonia), eventuale 5 agosto (quarti di finale), eventuale 7 agosto (semifinali), eventuali 9-10 agosto (finali) .