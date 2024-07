La guerra raccontata dalle donne | colloquio con Giovanna Botteri

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024) «Io, Lilly Gruber e Federica Sciarelli: la generazione delle boomers. Quando abbiamo cominciato c’era una struttura apicale tutta maschile con un sentimento di boy club, nelle redazioni e nelle direzioni». La prima volta che sono entrata in una redazione, dopo la scuola di giornalismo, ho notato con sorpresa che eravamo in tante. Per te quindi non è stato così? «C’era un atteggiamento non aggressivo o prevaricatore, ma abbiamo faticato per farci apprezzare come professioniste credibili e autorevoli. In qualche modo ci abbiamo lavorato e siamo riuscite a costruire qualcosa». Tu, la Gruber e Monica Maggioni siete state per me punti di riferimento. Quali giornaliste hai avuto come modello? «In quegli anni direi Oriana Fallaci. Poi c’era il vuoto pneumatico.