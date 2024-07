Italia femminile Soncin | Ottima prestazione raccogliamo meno di quanto meritiamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) “Le ragazze hanno fatto una grandissima, soprattutto nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni clamorose per passare in vantaggio. Con il nostro gioco abbiamo messo le avversarie in grossa difficoltà. Peccato perché è l’ennesima partita dove potevamo raccogliere i tre punti, ma questa è l’che vogliamo, un’che lotta e che è orgogliosa di indossare la maglia azzurra”. Così il commissario tecnico dell’Andreaha commentato il pareggio per 0-0 arrivato contro l’Olanda nelle qualificazioni per gli Europei 2025, in programma dal 2 al 27 luglio.: “di” SportFace. .