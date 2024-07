Euro 2024 Rodri | Siamo certi di poter battere l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il centrocampista della Spagna,, carica i compagni in vista della finale di, in scena domenica sera contro. Il centrocampista del Manchester City conosce bene tanti degli avversari e li avvisa: “Li conosco bene, conosco la cultura del calcio inglese. Hanno una squadra piena di grandi talenti. Si difendono bene, sanno attaccare e sono forti sui calci piazzati. Noi dobbiamo lavorare su come fargli male. Abbiamo le nostre armi esicuri dili. Chi toglierei a loro? Di campioni ne hanno molti. Mi piace in particolare Phil Foden, perché lo conosco, gioca con me (al Manchester City, ndr.). È un giocatore che devi marcare stretto, perché ha un’innata capacità di muoversi negli spazi stretti. Ma ci sono molti giocatori che possono farci del male.