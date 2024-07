Amareggiato deluso sconsolato e affaticato | Sinner avvistato in vacanza in Sardegna insieme alla sua fidanzata Wimbledon è alle spalle

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024). Queste le espressioni dipochi istanti dopo la fine del suo match con Daniil Medvedev. La sconfitta, cocente, con il russo ha estromesso l’italiano dallo Slam per eccellenza,, dopo un match dmille sfaccettature. Una sconfitta che pesa, dunque, sull’economia della stagione. Ma non dovrebbe, poiché, come ha suggerito Adriano Panatta in una nostra intervista, “l’imbattibilità non esiste”. Pochi giorni dopo, però, è arrivato il ritiro da Bastad, il 250 sulla terra rossa che lo avrebbe proiettatocondizione fisica ideale in vista delle prossime Olimpiadi, che si disputeranno nel tempio del tennis francese, il Roland Garros. Prima della partenza per la Francia, il numero uno al mondo ha deciso di staccare la spina e prendersi qualche giorno di (meritato) riposo, dopo le fatiche extra degli ultimi mesi.