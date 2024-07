Al ricercatore Ingv Marco Neri la Paul Harris fellow la massima onoreficienza del Rotary International

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 12 luglio 2024) È stata consegnata a, primodell’Osservatorio Etneo dell’e vice commissario della Struttura per la Ricostruzione dell’Area Etnea (Scrae), laonorificenza delche ha l’obiettivo di conferire il riconoscimento a coloro che si sono distinti per il “grande servizio reso nei rispettivi campi a beneficio della comunità in coerenza con i principi rotariani”.La cerimonia di premiazione si è tenuta recentemente ad Augusta, in provincia di Siracusa. “Particolarmente apprezzata – si legge in una nota – la capacità di eri di saper illustrare e comprendere le relazioni esistenti tra terremoti ed eruzioni vulcaniche dell’Etna, partendo proprio dal sisma del 2018. In tal ambito, il suo prezioso lavoro ha consentito di trasferire alla collettività la conoscenza geologica del territorio indirizzando il processo di ricostruzione secondo standard di sicurezza, comunicando al meglio con la popolazione terremotata e promuovendo comportamenti positivi e resilienti”.